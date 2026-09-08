Ailesi ve sevenleri yalnız bırakmadı: Serhat Kılıç Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Pek çok dizi ve filmde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Serhat Kılıç, geçtiğimiz cumartesi günü İstanbul'daki evinde kız arkadaşı Özlem Esmergül tarafından ölü bulunmuştu. Ölümü şüpheli bulunan ve dün İstanbul Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreniyle uğurlanan ünlü oyuncunun naaşı, defin işlemleri için Ankara'da ailesine teslim edildi.

KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NA DEFNETTİLER

Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın yanı sıra çok sayıda meslektaşı ve seveni katıldı. Kılınan namazın ardından Serhat Kılıç'ın naaşı Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

"HAKKINI HELAL ET CANIM ABİM"

Rol arkadaşı Ceyhun Fersoy ise film çekimleri nedeniyle törene katılamadığını belirterek, "Canım abim; seni uğurlamaya gelemedim lütfen beni affet. Rize'de bir sinema filmi çekimindeyim, keşke bugün yanında olabilseydim. Hakkını helal et canım abim" mesajıyla üzüntüsünü dile getirdi.