Aleyna Tilki ile takipçileri arasında 'şarkı' gerilimi: 'Asıl ben sizi istemiyorum'

Kariyeri ve özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Aleyna Tilki, bu kez sosyal medyada dinleyicileriyle yaşadığı tartışmayla dikkat çekti. Kendisine yöneltilen "Hani şarkı?" yorumlarına tepki gösteren ünlü şarkıcı, eleştirilerin dozunun artması üzerine sert bir açıklama yaptı.

Dinleyicilerine, "Ben yoruldum yazıyorum siz şarkı nerede yazıyorsunuz. Ben size sevmeyi böyle mi öğrettim ya?" diyerek sitem eden Tilki, tartışmanın büyümesiyle birlikte takipçilerine yönelik ifadelerini sertleştirdi.









"HİTLERİMDEN BİR TL BİLE KAZANMADIM"

Kendisine haksızlık yapıldığını savunan genç şarkıcı, paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Ben samimi olduğumda, isteklerinize cevap verdiğimde beni arşa çıkartırken, en ufak bir eleştirimde içinizdeki tüm nefreti bana yöneltiyorsunuz ve her şeyi unutabiliyorsunuz. Tam olarak bunu bildiğim için yazdım her şeyi. Kendi iki yüzlülüğünüzle yüzleşin ve lütfen benim kitlem olmayın. Asıl ben sizi istemiyorum. Bu arada ben o bahsettiğiniz hitlerimin hiçbirinden bir TL bile kazanmadım, çocuk yaşta haklarımın hepsini başkalarına verdim..."

İfadesini özgürce dile getirmek için riskler aldığını vurgulayan Aleyna Tilki'nin açıklamaları sosyal medya platformu X'te kısa sürede gündem olarak çok sayıda yorum aldı.