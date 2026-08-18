Ali Öner ve Zeynep Atılgan çiftinden aşk dolu doğum günü paylaşımı

Aynı dizide rol alırken başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren genç oyuncular Ali Öner ile Zeynep Atılgan, birlikteliklerini gözler önüne sermeye devam ediyor.

Haziran ayında birlikte çıktıkları tatilde ilk kez görüntülenerek ilişkilerini belgeleyen ünlü çift, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Zeynep Atılgan, sevgilisi Ali Öner'in doğum gününü birlikte yer aldıkları fotoğraflardan oluşan bir kolajla kutladı.

"İYİ Kİ SEN SEVGİLİM"

Atılgan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "İyi ki doğdun sevgilim, seni çok seviyorum" notunu ekledi. Sevgilisinin jestine kayıtsız kalmayan Ali Öner ise paylaşıma "İyi ki sen sevgilim, seni çok seviyorum" sözleriyle karşılık verdi. Çiftin romantik etkileşimi kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.





İLİŞKİ İDDİALARI VE AYRILIK SÜRECİ

Ali Öner, Ağustos 2025'te Livanur Aydın ile nişanlanmış ancak çift kısa süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı. Ayrılığın ardından sosyal medyada Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığı iddiaları gündeme gelmişti.





Eski nişanlısı Livanur Aydın’ın adının bu iddialarla anılmasından rahatsız olduğunu belirtmesinin üzerine Ali Öner bir açıklama yaparak Zeynep Atılgan ile birlikteliğini doğrulamış ve ilişkinin ayrılık sonrasında başladığını ifade etmişti.



