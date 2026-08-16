'Amerikan Pastası' yıldızı Shannon Elizabeth'ten OnlyFans itirafı: 9 günde 1 milyon dolar kazandı

1990'lı yılların efsane gençlik filmi 'Amerikan Pastası' ile yıldızı parlayan ABD'li oyuncu Shannon Elizabeth, yetişkin içerik platformu OnlyFans'teki kazancıyla gündeme geldi. Variety dergisine açıklamalarda bulunan 50 yaşındaki oyuncu, platforma katıldıktan yalnızca 9 gün sonra 1 milyon dolarlık gelir sınırını aştığını ifade etti.

CİNSEL İÇERİK OLMADAN SERVET KAZANDI

Platformdaki diğer birçok içerik üreticisinin aksine profilinde çıplaklık veya cinsel içerikli paylaşımlara yer vermediğini vurgulayan Elizabeth; hesabında özel fotoğraf ve videolar, kamera arkası görüntüleri ile günlük yaşamından kesitler paylaştığını belirtti. Beklediğinin çok üzerinde bir ilgiyle karşılaştığını dile getiren ünlü oyuncu, elde ettiği bu gelirin kendisine finansal özgürlük sağladığını ve artık sadece gerçekten ilgisini çeken projelerde yer alabileceğini aktardı.

GELİRİN BÜYÜK KISMI HAYVAN HAKLARI KURULUŞUNA

Son yıllarda kamera karşısına nadiren geçtiğini ve yaklaşık 10 yıldır birikimleriyle yaşamını sürdürdüğünü belirten Elizabeth, OnlyFans hesabını açtığı gün beş yıllık evliliğini sonlandırmak üzere boşanma davası açtığını da duyurdu. Ünlü oyuncu, kısa sürede kazandığı 1 milyon doların büyük bir bölümünü kurucusu olduğu "Animal Avengers" adlı hayvan hakları kuruluşuna bağışladığını açıkladı.