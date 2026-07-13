Anne Hathaway'den rol arkadaşı Tom Holland'a övgü dolu sözler: 'Tam rüya gibi bir evlat'

Hollywood’un başarılı isimlerinden Anne Hathaway, sinemaseverlerin merakla beklediği yeni projesi Odyssey filmindeki rol arkadaşı Tom Holland hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Christopher Nolan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dev yapımda Holland ile birlikte kamera karşısına geçen 43 yaşındaki Amerikalı oyuncu, genç aktöre olan sevgisini ve hayranlığını dile getirdi.

"ÇOCUKLARIMIN ONUN GİBİ HARİKA OLMASINI UMUYORUM"

Homeros'un ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan Odyssey filminde Penelope karakterine hayat veren Anne Hathaway, yapımda oğlu Telemakhos'u canlandıran Tom Holland ile setteki uyumunu paylaştı. Gerçek hayatındaki annelik deneyiminden yola çıkarak konuşan ünlü yıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Gerçek hayatta bir anne olarak, tüm çocuklarımın ekrandaki çocuğum kadar harika olmalarını çok umuyorum. Tom tam rüya gibi bir evlat.”

Destansı şiirin bu yeni sinema çevriminde, Truva Savaşı'nın ardından evine dönmeye çalışan ve Penelope'nin uzun zamandır kayıp olan kocası Odysseus rolünü ise bir diğer usta oyuncu Matt Damon üstleniyor.

ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUNU BEKLİYOR

Kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan Anne Hathaway, şu sıralar üçüncü kez anne olmaya hazırlanıyor. 2012 yılında hayatını birleştirdiği eşi Adam Shulman ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncunun, Jonathan (10) ve Jack (6) adında iki oğlu bulunuyor. Hathaway, ailelerine yeni bir üyenin katılacağını ve üçüncü çocuğuna hamile olduğunu geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına müjdelemişti.