Aquafilling mağduru Danla Bilic 9'uncu kez ameliyat oldu... Yeni yaşını hastane odasında karşıladı

Sosyal medya ünlüsü Danla Bilic, vücuduna yaptırdığı Aquafilling dolgu maddesinin dokularda yol açtığı ciddi enfeksiyon ve doku hasarlarıyla mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan, eylül ayında ise 8'inci kez ameliyat olan ünlü isim, bir kez daha operasyon geçirdi.

Yakın arkadaşı Cemal Can Canseven ile hastane koridorunda çekilen fotoğrafını yayınlayarak ameliyat masasına yattığını duyuran Bilic, operasyonun yaklaşık 6 saat sürdüğünü bildirdi.

"YENİDEN DOĞMUŞ HİSSEDİYORUM"

Geçirdiği ağır ve uzun ameliyatın ardından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Danla Bilic, şu ifadeleri kullandı:

"Anlatacağım ama büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum. Öyle bir mutluluk… İyileşince aranıza döneceğim, biraz mola."

32. YAŞINI HASTANE ODASINDA KUTLADI

Zorlu ameliyatın hemen ardından 32'nci yaşına giren ünlü sosyal medya fenomeni, yeni yaşını hastane odasında kendisini yalnız bırakmayan ailesi, yakın arkadaşları ve doktorlarıyla birlikte kutladı.

Doğum günü pastası üflediği anları ve hastane odasındaki duygusal kareleri takipçileriyle paylaşan Bilic, yeni yaş temennisini şu sözlerle dile getirdi:

"Yeni yaşım, lütfen biraz nazik ol Bu yaşımdan tek dileğim sağlık, gerisini söz ben halledeceğim Bir an olsun yanımdan ayrılmayan ailem, arkadaşlarım, doktorlarım... Yazdıklarınızla güç veren siz, iyi ki varsınız Happy 32 o zaman."

Bu gönderiyi Instagram'da gör Danla (@danlabilic)'in paylaştığı bir gönderi

"CEHALETİME YENİLİP YAPTIRDIM, SİZ YAPMAYIN"

Danla Bilic, daha önce yaptığı paylaşımlarda da estetik amaçlı yaptırdığı Aquafilling dolgu işlemi yüzünden yaşadığı pişmanlığı anlatarak takipçilerine uyarılarda bulunmuştu. İşlemin vücuda verdiği zarara dikkat çeken Bilic, "İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip yaptırmıştım ve kurtulmak için uğraşıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

AQUAFİLLİNG NEDİR?

Ameliyatsız göğüs ve kalça şekillendirme ile asimetri düzeltme işlemlerinde sıklıkla gündeme gelen Aquafilling uygulaması, uzun süreli kalıcılık vaadiyle dikkat çekse de uzmanların en çok uyardığı estetik yöntemlerin başında geliyor. Yarı kalıcı yapısı nedeniyle tercih edilen bu sentetik hidrojel, zaman içinde vücutta oluşturduğu komplikasyonlar sebebiyle ciddi sağlık krizlerine yol açabiliyor.