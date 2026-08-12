Arabesk müziğin tanınan ismi Yunus Bülbül nikah masasına oturdu

Arabesk ve halk müziğinin yanı sıra rol aldığı televizyon dizileriyle tanınan usta sanatçı Yunus Bülbül, yeniden nikâh masasına oturdu. 71 yaşındaki Bülbül, hayatını kendisi gibi müzisyen olan Neslihan Mutlu ile birleştirdi.

Çiftin nikâh merasimi Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşti.

"ÇOK ŞÜKÜR İMZAMIZI ÇAKTIK"

Nikâh anına ilişkin kareleri sosyal medya hesabından paylaşan Yunus Bülbül, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:

"Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin."

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra 'Bücür Cadı' dizisindeki Abbas rolü dahil pek çok yapımda rol alan Yunus Bülbül, daha önce aynı dizideki rol arkadaşı Sezer Güvenirgil ile evlenmiş, çift 2007 yılında yollarını ayırmıştı.