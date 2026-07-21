Arka Sokaklar’ın 'Müdür Vedat'ı Murat Ormiyak’tan üzen açıklama: 'O kadar yalnızım ki...'

Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Müdür Vedat' rolüyle hafızalarda yer edinen tiyatro ve sinema oyuncusu Murat Ormiyak, yaşamını sürdürdüğü huzurevinden kamuoyuna seslendi. Geçtiğimiz aylarda yeni projelerde yer bulamadığını ve bu nedenle Taksim'deki bir huzurevine yerleştiğini açıklayan 79 yaşındaki usta oyuncu, katıldığı bir dijital yayın programında yaşadığı sitemi paylaştı.

'Tatlı Röportajlar' adlı YouTube kanalı ekibi tarafından kaldığı huzurevinde ziyaret edilen Ormiyak, sektörden ve yakın çevresinden vefasızlık gördüğünü belirterek gözyaşlarına hakim olamadı.

"HİÇ KİMSE BENİ ZİYARETE GELMİYOR"

Uzun süredir kimsenin kendisini arayıp sormadığını ifade eden usta sanatçı, içinde bulunduğu durumu şu sözlerle aktardı:

"Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Yani nasıl anlatacağım bilemiyorum."

Yaşadığı duygusal anlar sırasında gözyaşlarını tutamayan Ormiyak'ın açıklamaları, sanat dünyasındaki vefa tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.