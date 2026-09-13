Aşk-ı Memnu'nun Arsen Hanım'ı Gülsen Tuncer'in hastalığı belli oldu

"Aşk-ı Memnu" dizisinde canlandırdığı "Arsen Hanım" karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan usta tiyatro ve sinema oyuncusu Gülsen Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili detaylar netleşti. Kısa bir süre önce hastaneye kaldırılan 81 yaşındaki sanatçının beyin kanseri ile mücadele ettiği aktarıldı.

FİLM-SAN VAKFI SAĞLIK DURUMUNU DUYURDU

Geçtiğimiz günlerde usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Film-San Vakfı, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadelerine yer vermişti.







Hastalığın detaylarına ilişkin edinilen bilgilere göre, bir süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Tuncer'e beyin kanseri teşhisi konulduğu ve rahatsızlığının 4. evresinde olduğu öğrenildi. Basına yansıyan iddialar arasında usta sanatçının konuşma ve yazma yetisini kaybettiği öne sürülürken, konuya ilişkin aileden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

GÜLSEN TUNCER KİMDİR?

1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, eğitim yaşamını İstanbul'da tamamladı. Lise yıllarında Yıldız Kenter ve Melih Cevdet Anday gibi usta isimlerden eğitim alan sanatçı, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Profesyonel tiyatro hayatına 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun "Zilli Zarife" oyunuyla adım atan Tuncer, 50 yılı aşan sanat kariyerinde pek çok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde rol aldı. Yaklaşık 40 sinema filminde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık da üstlenen usta oyuncu, son olarak "Hakim" dizisinde izleyici karşısına çıkmıştı.