Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat masasına yatacak: Doktorundan şaşırtan talep

Rahminden miyom aldırmak için girdiği operasyonda yaşanan komplikasyon nedeniyle son iki yılda üst üste ameliyatlar geçiren oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. Bir mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki oyuncu, dokuzuncu operasyonu öncesinde doktorlarının kendisine şart koştuğunu söyledi.

"9 KİLO VER ÖYLE GEL DEDİLER"

Hastalık sürecinde kullandığı ilaçlar nedeniyle kilo aldığını daha önce ifade eden Bekiroğlu, yaklaşan 9'uncu ameliyatı öncesinde kilo vermesi gerektiğini açıkladı. Oyuncu, doktorlarının kendisine ilettiği talebi, "Bana ameliyat öncesi 9 kilo vermemi söylediler. Kilo ver öyle gel dediler" sözleriyle aktardı.

ZORLU SAĞLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Aslı Bekiroğlu, daha önce yaptığı açıklamalarda ilk operasyonu sırasında bağırsağının yaklaşık 7 santimetrelik bölümünün yanlışlıkla kesildiğini ve bu nedenle peş peşe ameliyat masasına yatmak zorunda kaldığını dile getirmişti. Sık sık hastanede tedavi gören ünlü oyuncu, tedavi ve iyileşme sürecine dair son gelişmeleri takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.