Aslıhan Gürbüz’den sosyal medya temizliği: 'Yenilere yer açılması lazım'

Ekranların sevilen oyuncusu Aslıhan Gürbüz, uzun yıllardır aktif olarak kullandığı sosyal medya hesaplarında radikal bir temizlik kararı aldı. Takipçi ve takip ettiği kişiler listesini hafifletmeye başladığını belirten ünlü oyuncu, çektiği bir videoyla bu kararının gerekçelerini takipçileriyle paylaştı.

"EVDEN FAZLA EŞYALARI ATMAK GİBİ..."

Sosyal medya platformlarının 15-20 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu ve zamanla birçok kişiyle iletişimin koptuğunu vurgulayan Gürbüz, kalabalık listelerin kendisini hissettirdiği baskıyı şu sözlerle dile getirdi:

"Bazen önüme bir paylaşım düşüyor, 'Bu kimdi ya, ben niye takip ediyordum?' diyorum. 15 senedir hiç görüşmemişiz, hayatımızda bir sürü şey yaşanmış ama haberimiz yok. Bayramda, seyranda konuşmamışız ya da o dönem paylaşımları hoşuma gitmiş ama şu an sıkılıyorum. Bu durum insanı boğmuyor mu? Evimizde çok fazla eşya olması ve çoğunu kullanmamamız gibi... Beni boğuyor. Sanırım artık keyif almadığım, bana bir fayda sağlamayan ve uzun yıllardır görüşmediğim herkesi takipten çıkaracağım."

"KİMSEYİ İNCİTMEK İSTEMEM"

Açıklamasının ardından yayınladığı videoya yazılı bir not da ekleyen başarılı oyuncu, bu kararı alırken kimsede kırgınlık yaratmak istemediğinin altını çizdi. Gürbüz, "Kimseyi incitmek istemem ama yenilere yer açılması lazım. Sokakta görsem tanımayacaklarımı ve bir de arkadaşlarımın her iş kolu için açtığı hesapları da izninizle takipten bırakacağım" ifadeleriyle dijital detoks sürecini başlattığını açıkladı.