Ayşe Nazlı Yumlu'dan duygulandıran Reha Muhtar paylaşımı: 'Seni her gün biraz daha çok özlüyorum'

Geçtiğimiz Haziran ayında hayatını kaybederek basın dünyasını yasa boğan gazeteci Reha Muhtar, doğum gününde kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından unutulmadı. Reha Muhtar'ın, şarkıcı Nilüfer ile birlikte olduğu dönemde evlat edindiği Ayşe Nazlı Yumlu, kendisiyle aynı gün olan 21 Temmuz doğum gününü babasına adadı.

Kalp yetmezliği nedeniyle 66 yaşında yaşamını yitiren babasının ardından ilk kez doğum gününü sensiz geçirdiğini belirten Yumlu, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

Birlikte çekildikleri çocukluk anılarını takipçileriyle paylaşan Ayşe Nazlı Yumlu, babasına duyduğu özlemi şu sözlerle dile getirdi:

"İyi ki doğdun babişkom. Sen hep 21 Temmuz'un ikimizin günü olduğuna inanır, doğum günümüzü birlikte kutlardın. Bu yıl sensiz... Doğum günün kutlu olsun. Seni her gün biraz daha çok özlüyorum."