Bağırsağında kitle tespit edilmişti: Tarık Mengüç patoloji sonucunu gözyaşlarıyla duyurdu!

Geçtiğimiz günlerde apandisit şüphesiyle hastaneye kaldırılan ve yapılan tetkiklerde bağırsağında kitle tespit edilerek ameliyata alınan ünlü şarkıcı Tarık Mengüç'ten sevindiren haber geldi.

Geçirdiği operasyonun ardından tedavi süreci hastanede devam eden ve patoloji raporunu bekleyen Mengüç’ün sonuçları belli oldu. Ünlü sanatçının eşi Funda Mengüç, sosyal medya hesabından yayınladığı duygu dolu videoyla test sonuçlarının tamamen temiz çıktığını duyurdu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI: "ALLAH'IM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Sonucun temiz olduğunu öğrenmesiyle büyük bir rahatlama yaşayan Tarık Mengüç, çekilen videoda gözyaşlarına hakim olamayarak "Allah'ım sana şükürler olsun. Sizin duanızla, Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.







Eşi Funda Mengüç ise sosyal medyada kendilerine gelen destek mesajlarına teşekkür ederek, "Sevinç gözyaşları bunlar. Hiç kanser hücresi yok. Allah sizden razı olsun, o kadar dualar geldi ki... Bu kadar sevildiğini bilmiyordum" dedi.

ESKİ MAHALLESİNDE MEVLİT OKUTACAK

Tedavi süreci boyunca hasta yatağından sevenlerine sık sık seslenen ve destek veren herkese şükranlarını sunan Mengüç, o güzel haberi alması durumunda yapacağı ilk planı da daha önce açıklamıştı. Serum tedavisiyle beslendiğini ve moralinin yüksek olduğunu belirten ünlü sanatçı, "Sizlerin dualarıyla beraber o güzel haberi de alınca, Allah nasip ederse güzel bir mevlit yapacağım. Eski mahallemde, Kuştepe’de yapacağım o mevlidi" sözleriyle duyduğu mutluluğu dile getirmişti.



