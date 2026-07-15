Barbara Palvin ve Dylan Sprouse bebeğinin cinsiyetini açıkladı

Dünyaca ünlü Macar model Barbara Palvin ve oyuncu eşi Dylan Sprouse, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Beş yıllık birlikteliklerini 2023 yılında evlilikle taçlandıran ve geçtiğimiz mayıs ayında bebek beklediklerini müjdeleyen çift, bebeklerinin cinsiyetini açıkladı. Cannes Film Festivali kırmızı halısında belirginleşen karnıyla ilk kez görüntülenen 32 yaşındaki Palvin, eşinin podcast yayınına konuk olarak süreçle ilgili dikkat çeken detaylar paylaştı.

"BİR KIZ BABASI OLACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

33 yaşındaki Dylan Sprouse’un sunduğu podcast programında heyecanlarını izleyicileriyle paylaşan çift, bir kız bebek beklediklerini duyurdu. Sprouse, duygularını "Bir kız bebeğimiz olacak. Kız babası olacağım için çok heyecanlıyım" sözleriyle dile getirdi.

Bir kız çocuk sahibi olmanın eşinin karakterini daha da yumuşatacağına inandığını belirten Barbara Palvin ise isim konusunda henüz net bir karara varamadıklarını ifade etti.

"HAMİLELİĞİN TADINI ÇIKARAMIYORUM"

Hamilelik döneminin dışarıdan göründüğü kadar kolay geçmediğini itiraf eden ünlü model; sırt ağrısı, uyku problemleri ve iştahında yaşanan ani değişimlerle mücadele ettiğini anlattı. Bu süreçte yaşadığı duygusal karmaşaya da değinen Palvin, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen kendimi suçlu hissediyorum, çünkü hamileliğin tadını birçok kadın kadar çıkaramıyorum. İlk üç aylık döneme benzer şeyler hissediyorum, çünkü aşırı derecede acıkıyorum. Yemek yemezsem midem bulanıyor. Midemdeki asit çok fazla. Daha fazla protein tüketmeliyim. İlk üç ayda da aynı hatayı yapmıştım, yeterince protein yememiştim."

ÇİKOLATA KİSTİ AMELİYATI SONRASI GELEN BEBEK MÜJDESİ

Çiftin uzun zamandır çocuk sahibi olmak istediği bilinirken, Palvin'in bu süreçte sağlık engelleriyle mücadele ettiği öğrenildi. Kısırlığa yol açabilen endometriozis (çikolata kisti) hastalığı bulunan ünlü model, hamile kalma şansını artırabilmek amacıyla Haziran 2025'te önemli bir ameliyat geçirmişti. Başarılı geçen tedavi sürecinin ardından çift, bebeklerini kucaklarına alacakları günü sabırsızlıkla bekliyor.