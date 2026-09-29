Barbara Palvin ve Dylan Sprouse çiftinin bebek heyecanı: İlk çocukları dünyaya geldi

Beş yıllık birlikteliklerini 2023 yılında nikâh masasına taşıyan dünyaca ünlü model Barbara Palvin ve oyuncu eşi Dylan Sprouse'un ilk bebekleri dünyaya geldi.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla mutlu haberi takipçilerine veren ünlü çift, kızlarının doğumunu esprili bir notla duyurdu. Los Angeles Dodgers formaları giyerek bebekleriyle birlikte televizyon izledikleri anları paylaşan çift, "Bu yıl İşçi Bayramı'nı kelimenin tam anlamıyla yaşadık" ifadelerini kullandı.

CANNES FİLM FESTİVALİ'NDE DUYURMUŞTU

Barbara Palvin, hamilelik müjdesini geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında duyurmuştu. Temmuz ayında katıldıkları bir podcast programında kız bebek beklediklerini açıklayan çiftten Dylan Sprouse, "Kız babası olacağım için çok heyecanlıyım" diyerek hislerini paylaşmıştı.

Aynı programda hamilelik sürecindeki fiziksel zorluklara değinen 32 yaşındaki Palvin ise sırt ağrısı, uyku sorunları ve iştah değişiklikleri yaşadığını dile getirmişti.

ZORLU BİR TEDAVİ SÜRECİ GEÇİRDİ

Uzun süredir çocuk sahibi olmak isteyen çiftin bu süreçte sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği biliniyordu. Endometriozis (çikolata kisti) teşhisi bulunan ünlü model Barbara Palvin'in, hamilelik şansını artırmak amacıyla geçtiğimiz yıl bir ameliyat geçirdiği öğrenildi.

Ailesine katılan yeni üyeyle büyük bir sevinç yaşayan ünlü çift, bebeklerinin ismini ise henüz kamuoyuyla paylaşmadı.