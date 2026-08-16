Bebek beklediği iddia edilen Ece Seçkin sahnelere ara verdi: İptal kararı sonrası ilk açıklama

Sahne performansı ve tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Ece Seçkin, konser programlarını iptal ederek dinlenme kararı aldı. 2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile evlenen ve evliliğini gözlerden uzak sürdüren 34 yaşındaki şarkıcının kısa süre önce 4 aylık hamile olduğu iddia edilmişti.

Bebek iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yapmayan Seçkin’in doktor tavsiyesi üzerine hareket ettiği öğrenildi. Şarkıcının ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konserler Ece Seçkin'in içinde bulunduğu özel süreci, doktor tavsiyesi üzerine dinlenerek geçirme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Sanatçımızın herhangi bir sağlık sorunu bulunmamakta olup bu karar tamamen söz konusu dönemi en konforlu ve huzurlu şekilde geçirebilmesi amacıyla alınmıştır. Bu doğrultuda Ece Seçkin, sahne çalışmalarına bir süre ara verecektir."

Doktorunun uçuş izni vermemesi nedeniyle bir süredir konserlerine kara yoluyla gittiği öne sürülen şarkıcının, önümüzdeki dönemde sahne çalışmalarına ara vererek sürecini huzurlu bir şekilde geçireceği bildirildi.