Bebek'te görüntülenen Serenay Sarıkaya'dan evlilik iddialarına gizemli yanıt

Sanat dünyasının gözde çiftlerinden Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in birlikteliği doludizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir güzellik merkezinden çıkarken objektiflere takılan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

EVLİLİK SORUSU YANITSIZ KALDI

Neşeli halleriyle dikkat çeken Sarıkaya, hayatının bu döneminden duyduğu memnuniyeti "Her şey çok güzel çok teşekkür ederim" sözleriyle dile getirdi. Muhabirlerin, sevgilisi Mert Demir ile ilişkilerinin geleceğine atıfta bulunarak yönelttiği "Ufukta evlilik var mı?" sorusu karşısında ise sessiz kalmayı tercih eden güzel oyuncu, manidar bir tebessümle aracına binerek alandan uzaklaştı.

TAYLAND TATİLİNDE AŞK TAZELEDİLER

Müzisyen Mert Demir’in sevgilisini her sabah taze kahve ve çiçeklerle uyandırdığına dair romantik jestleri sosyal medyada daha önce gündem olmuştu. Yoğun iş temposunun ardından dinlenmek için Uzak Doğu'yu tercih eden çift, son olarak Tayland'ın Phuket adası ve Bangkok sokaklarında baş başa tatil yaparak ilişkilerinde keyifli anlar yaşadı. Sarıkaya, tatil karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.