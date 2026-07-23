Beckham ailesinde genç girişimci: 15 yaşındaki Harper kendi güzellik markasını kurdu

David ve Victoria Beckham çiftinin tek kızı olan 15 yaşındaki Harper Beckham, annesinin izinden giderek girişimcilik dünyasına adım attı. Harper, "Harlo by Harper" adını verdiği cilt bakımı markasıyla önümüzdeki yıldan itibaren güzellik pazarında yer almaya hazırlanıyor.

Marka tescil başvurusunun onaylandığı bildirilen genç girişimci, ürün yelpazesinde özellikle 1997-2012 yılları arasında doğan Z kuşağı ile 2010 sonrası doğan Alfa kuşağını hedefleyecek.

CİLT PROBLEMİNDEN DOĞAN İŞ FİKRİ

Yaklaşık 100 milyon dolar değerinde moda ve güzellik imparatorluğuna sahip olan annesi Victoria Beckham, kızının bu girişiminde en büyük destekçisi oldu. Victoria Beckham, verdiği bir röportajda kızının ergenlik döneminde yaşadığı sivilce problemlerinin ve yanlış ürün kullanımının bu markayı kurmada dönüm noktası olduğunu belirtti.

Kızının "Ne istediğimi biliyorum ve başkalarının benim yaşadıklarımı yaşamasını istemiyorum" diyerek yola çıktığını aktaran Victoria Beckham, Harper'ın hırslı yapısıyla kendi markasını şekillendirdiğini ifade etti. Aileye yakın kaynaklar, lansman tarihi henüz netleşmeyen marka için hem David hem de Victoria Beckham’ın kızlarıyla gurur duyduğunu aktardı.