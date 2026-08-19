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Berkay ile Özlem Ada Şahin'in üçüncü bebekleri dünyaya geldi: İşte minik bebeğin adı ve anlamı

Berkay ile Özlem Ada Şahin'in üçüncü bebekleri dünyaya geldi: İşte minik bebeğin adı ve anlamı

19.08.2026 15:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Berkay ile Özlem Ada Şahin'in üçüncü bebekleri dünyaya geldi: İşte minik bebeğin adı ve anlamı

Şarkıcı Berkay ile Özlem Ada Şahin çifti, Maslak Acıbadem Hastanesi'nde dünyaya gelen bebekleriyle üçüncü kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı. Arya ve Zeynep Mira adında iki kızları bulunan çift, yeni doğan kızlarına Farsça kökenli "Mihre" ismini verdi.

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Berkay ile 2016 yılında hayatını birleştiren Özlem Ada Şahin çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. Maslak Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleşen doğumla birlikte çift, yeniden anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

AİLE BEŞ KİŞİYE YÜKSELDİ

2017 yılında ilk çocukları Arya'yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına alan ünlü çiftin aile tablosuna bir kız bebek daha eklendi. Üçüncü kez kız babası olan Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti, Mihre'nin doğumuyla birlikte beş kişilik bir aile oldu. Bebeğin doğum haberinin ardından sanat dünyasından pek çok isim ve çiftin sevenleri sosyal medya üzerinden tebrik mesajları paylaştı.

MİHRE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Çiftin yeni doğan bebeklerine verdikleri "Mihre" ismi ise kısa sürede merak konusu oldu. Farsça kökenli bir isim olan Mihre; "güneş", "sevgi" ve "şefkat" anlamlarını taşıyor.

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