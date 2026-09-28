Berrin Keklikler'den Atiye'ye sert tepki: 'Senden hâlâ nefret ediyorum'

Manken Berrin Keklikler, şarkıcı Atiye'nin yeni klibindeki bağırma sahnesi üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak geçmişte yaşadıklarını anlattı.

Şarkıcı Atiye, yakın zamanda "Olay" isimli yeni şarkısını ve bu şarkıya ait klip çalışmasını müzikseverlerin beğenisine sundu. Klibin sosyal medyada yayılmasıyla birlikte, senaryo gereği bağırdığı bir sahne dikkatleri üzerine çekti.

"19 YAŞINDAYKEN BANA DURDUK YERE BAĞIRDI"

Görüntülerin karşısına çıkması üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan 2013 Miss Turkey ikincisi Berrin Keklikler, 19 yaşındayken Atiye ile yaşadığı bir olayı aktardı. Keklikler, Atiye ve ekibinin kendilerine ait stüdyoyu kiraladığını, çekim süresinin uzaması üzerine bilgi almak istediğinde Atiye'nin kendisine sert bir dille bağırdığını iddia etti.

O dönem yaşadığı şaşkınlık nedeniyle yanıt veremediğini aktaran 32 yaşındaki Keklikler, klipteki sahneyi izleyince bu anıların yeniden canlandığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Aklıma, yıllar önce stüdyomuzu kiralayıp zamanı aştıktan sonra bilgi vermeyişiniz ve 'Daha ne kadar sürer?' diye sormamın üzerine bana durduk yere bağırdığın geldi. Sizi kapı dışarı edebilecekken iyiliğimle cezalandırılmıştım. Şokumdan cevap da verememiştim; kıyamam, 19 yaşlarındaydım. Hâlâ iliklerime kadar nefret ediyormuşum senden. Video keşfetime düştü, tetiklendim ve bunca yıl sonra bu yorumu yapma ihtiyacı duydum. Asla oyun değil, bence bu direkt sensin. Ne olursa olsun o durumda birine öyle bağıran biri özünde iyi olabilir mi, bilemiyorum. Hiç anlamadım, bugüne kadar çok sorguladım; Atiye travması... Neyse, senden hâlâ nefret ediyorum, hoşça kal."

Yaşanan bu iddiaların ardından şarkıcı Atiye cephesinden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.