Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'in hamlesi sosyal medyayı salladı: Serenay Sarıkaya'yı takibe aldı

Beşiktaş'ın transfer döneminde İtalyan ekibi Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kadrosuna kattığı 26 yaşındaki Sırp golcü Dusan Vlahovic, sosyal medyadaki son hareketiyle dikkatleri üzerine çekti.

Siyah-beyazlı taraftarların saha performansını merakla takip ettiği yıldız futbolcu, bu defa magazin ve sosyal medya dünyasında konuşulan bir hamleye imza attı.





GERİYE DÖNÜK BEĞENİ DİKKAT ÇEKTİ

Sırp santrforun, ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya’nın sosyal medya hesabında geriye dönerek 5 Mart tarihinde yayımladığı bir fotoğrafını beğendiği belirlendi. Yaklaşık altı buçuk ay önce paylaşılan fotoğrafa gelen bu etkileşim, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının radarında yer buldu.

"STALK YAPARKEN YAKALANDI" YORUMLARI YAPILDI

Aylar önceki gönderinin beğenilmesi, dijital platformlarda kullanıcılar tarafından "Vlahovic stalk yaparken yakalandı" şeklinde yorumlandı. Kısa sürede yayılan bu ayrıntı, sosyal medyada en çok etkileşim alan konular arasına girdi.

Beşiktaş, transfer döneminde Juventus'tan kadrosuna kattığı 26 yaşındaki başarılı futbolcu ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atmıştı.