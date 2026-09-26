Beyoğlu'nda gözyaşlarını tutamamıştı: Burcu Biricik duygusal anların nedenini açıkladı

Mekanda oturduğu sırada duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamayan oyuncuyu, eşi Emre Yetkin sakinleştirmeye çalıştı. Biricik'in yaşadığı bu duygusal anlar, özel hayatında ya da sağlık durumunda bir sorun olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi.

ÇİÇEK SATAN ÇOCUKLARLA DANS ETTİ

Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan Burcu Biricik, kısa süre önceki üzgün görüntüsünün aksine son derece neşeli tavırlar sergiledi. Çıkışta kendisini karşılayan çiçek satan çocuklarla sohbet eden ünlü oyuncu, onlarla birlikte dans ederek renkli görüntülere imza attı.

"BİR SIKINTI YOK, GAYET İYİYİZ"

Mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burcu Biricik, içeride ağlamasına ilişkin yöneltilen soruya içtenlikle yanıt verdi. Yaşadığı durumun tamamen annelik duygularıyla ilgili olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Anneliğin verdiği birtakım duygular. Anne olmakla ilgili bir duygusallık. Bir sıkıntı yok yani, gayet iyiyiz" ifadelerini kullanarak hayranlarının yüreğine su serpti.