Beyonce ve Jay-Z'nin evine otomobille çarpan kişi tutuklandı

Müzik dünyasının en güçlü çiftlerinden Beyonce ve Jay-Z, New York'taki malikanelerinde korkutan bir olay yaşadı. Çiftin New York'un lüks semtlerinden East Hampton'da yer alan 26 milyon dolarlık malikanesinin ön kapısına bir otomobil yüksek hızla çarptı.

Edinilen bilgilere göre, 63 yaşındaki erkek sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek malikanenin mekanik bariyerlerine çarpması sonucu mülkte büyük çapta hasar meydana geldi. Kaza esnasında Beyonce, Jay-Z ve üç çocuklarının evde bulunup bulunmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SAĞLIK SORUNU YAŞAMIŞ OLABİLİR

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavi sürecinin tamamlanmasıyla birlikte emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaza yapan araca polis tarafından el konulurken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Olay yerine sevk edilen emniyet birimlerinin açıklamalarına göre, tutuklanan sürücünün herhangi bir suç geçmişi bulunmuyor. Gözaltı işlemi sırasında polise yönelik herhangi bir tehditte bulunmayan ve ev sahiplerinin isimlerini zikretmeyen şahsın, araç içinde ani bir sağlık sorunu yaşamış olabileceği tahmin ediliyor. Bu doğrultuda yetkililer, malikanenin hedef alınarak seçilmediği ve kazanın tamamen tesadüfi bir durum olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

MİLYON DOLARLIK MALİKANE

2008 yılında dünyaevine giren Beyonce ve Jay-Z çifti, sahil kenarında konumlanan lüks mülkü 2017 yılında 26 million dolara satın almıştı. Geniş arazisiyle dikkat çeken lüks konutta yedi yatak odası ve dokuz banyo bulunuyor.

RİHANNA DA BENZER BİR SALDIRININ HEDEFİ OLMUŞTU

Ünlü isimlerin konut güvenlikleri dünya basınında tartışılmaya devam ederken, bu yılın başlarında bir diğer dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın Beverly Hills'teki evi de silahlı saldırıya uğramıştı. Rihanna içerideyken düzenlenen saldırının ardından yakalanan 35 yaşındaki şüpheli Ivanna Lisette Ortiz, cinayete teşebbüs de dahil olmak üzere ağır suçlamalarla hakim karşısına çıkmıştı.