Biran Damla Yılmaz’dan 'Almanya'da hapis cezası' iddialarına yanıt: Belgeler yayımlandı

Ekranların tanınan yüzlerinden oyuncu Biran Damla Yılmaz, son günlerde hakkında çıkan Almanya’da hapis cezası aldığı ve ödenmemiş estetik borçları bulunduğu iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

Eski sevgilisi Abdurrahman Aydın tarafından ortaya atılan ve Almanya'daki estetik operasyon tutarının 285 bin euroyu bulduğu, ücretin ödenmemesi üzerine de Yılmaz'a 6 ay hapis cezası verildiği yönündeki haberler yargı belgeleriyle reddedildi.

"HERHANGİ BİR CEZA MAHKEMESİ KARARI BULUNMAMAKTADIR"

Sosyal medya hesabından hukuk ekibi aracılığıyla hazırlanan inceleme raporunu paylaşan ünlü oyuncu, Almanya'daki temsilcisi Avukat Onur Can Yağbasan’ın resmi makamlarla yaptığı görüşme sonuçlarını kamuoyuna sundu. Yağbasan tarafından yapılan inceleme raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Talebiniz üzerine, Almanya'da hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin bir ceza mahkemesi kararı bulunup bulunmadığını inceledim. Bu kapsamda, görevli olabilecek mahkemeler ile yetkili savcılık makamıyla iletişime geçerek bilgi talep ettim. Bugüne kadar yaptığım incelemenin sonucu ve mevcut bilgi durumuma göre, hakkınızda hapis cezasına mahkûm edildiğinize ilişkin herhangi bir ceza mahkemesi kararı bulunmamaktadır. Mahkeme kalemiyle yaptığım görüşmede de buna karşılık gelen bir dosya numarası tespit edilememiştir."





"BASINA SERVİS EDİLEN BELGELERDE TAHRİFAT VAR"

Biran Damla Yılmaz'ın hukuk ekibi tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, haberlere dayanak gösterilen belgelerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. İddialara temel oluşturduğu öne sürülen evraklarda tahrifat ve gerçeğe aykırı değişiklikler yapıldığının tespit edildiğini bildiren avukatlar, kamuoyunu ve basın mensuplarını doğrulanmamış iddialara itibar etmemeleri konusunda uyardı.



