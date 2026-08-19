Biran Damla Yılmaz hakkında 'Almanya'da yakalama kararı' iddiası

Oyuncu Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da ödenmeyen sağlık harcamaları ve borçları nedeniyle hakkında yakalama kararı bulunduğu iddiaları basında yer aldı. MagazinBurada'da yer alan haberlerde, dolandırıcılık iddiasıyla yürütülen davanın dördüncü duruşmasına katılmadığı öne sürülen Yılmaz hakkında yedinci kez yakalama kararı çıkarıldığı ve Alman polisinin oyuncunun adresine gittiği ileri sürüldü.

144 BİN EUROLUK BORÇ VE ESTETİK İDDİASI GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz dönemde de gündeme gelen iddialarda, gazeteci Mehmet Üstündağ tarafından Yılmaz'ın Almanya'da yaptırdığı diş, dolgu ve botoks gibi işlemlerden dolayı 144 bin euro borcu olduğu ve ödenmeyen faturalar nedeniyle yasal süreç başlatıldığı savunulmuştu. Yılmaz ise daha önce yaptığı açıklamada işlemlerin estetik amaçlı olmadığını, kadın sağlığı sebebiyle operasyon geçirdiğini belirterek iddiaları reddetmişti.

AVUKATINDAN RESMİ AÇIKLAMA: "İFTİRA VE SAHTE BELGE"

Yakalama kararı iddialarının ardından Biran Damla Yılmaz'ın avukatı Murat Umut Akbeniz yazılı bir açıklama yayımladı. İddiaları kesin bir dille yalanlayan Akbeniz, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çeşitli basın yayın organlarında, Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da ödenmeyen sağlık harcamaları nedeniyle tutuklama kararı bulunduğuna dair yer alan haberlere üzülerek şahit olduk. Öncelikle belirtmek gerekir ki; sahte belgelerle asılsız bilgi yayarak iftirada bulunan Abdurrahman Aydın hakkında, İstanbul Aile Mahkemesi'nin 2026/4650 D. İş sayılı dosyası kapsamında 12.06.2026 tarihinde uzaklaştırma kararı verilmiştir.

Bunun yanı sıra, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2026/109643 soruşturma numarasıyla tehdit, ısrarlı takip ve diğer suçlar kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca, Abdurrahman Aydın'ın gerek Alman gerekse Türk resmî evrakları üzerinde tahrif ve sahtecilik yaparak Biran Damla Yılmaz'dan para talep ettiği tarafımızca tespit edilmiştir.

Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da herhangi bir adli işlem söz konusu olmadığı gibi herhangi bir yakalama kararı da mevzu bahis değildir. Bu sebeple bu iddialar hukuki dayanaktan yoksun, gerçekten uzak, hayal ürünü niteliğindedir. Asılsız iddia, bilgi ve belgelere dayalı yayınlar hakkında tüm yasal haklarımızın sonuna kadar kullanılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."