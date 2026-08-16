Boşanma iddialarının ardından sessizliğini koruyor: Deniz Baysal soluğu doğada aldı

Müzisyen Barış Yurtçu ile 7 yıllık evliliğinde kriz yaşadığı ve boşanma aşamasında olduğu öne sürülen ünlü oyuncu Deniz Baysal, hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapmazken soluğu doğada aldı. Arkadaş grubuyla birlikte kampa giden oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

KAMPTA KÖPEĞİYLE POZ VERDİ

Ayrılık iddiaları karşısında sessizliğini koruyan Baysal, yoğun geçen dönemin ardından arkadaşlarıyla birlikte kurdukları çadırda konaklayarak stres attı. Doğayla iç içe vakit geçiren ünlü oyuncu, kucağına aldığı köpeğiyle objektif karşısına geçti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Deniz Baysal Yurtcu (@denizbaysal_)'in paylaştığı bir gönderi

GÖL KENARINDA DİNLENDİ

Kamp sürecinde göl kenarında dinlenmeyi tercih eden Deniz Baysal, huzurlu anlarını takipçileriyle paylaştı. Özel hayatındaki iddialarla ilgili henüz bir yanıt vermeyen oyuncunun, sessizliğini ne zaman bozacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.





