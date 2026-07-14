Brad Pitt'e bir şok daha: Çocukları Maddox ve Zahara soyadlarını değiştirmek için gazeteye ilan verdi

Hollywood'un bir döneme damga vuran efsane çifti Angelina Jolie ve Brad Pitt arasındaki sular durulmuyor. 2016 yılında olaylı bir şekilde ayrılan ve o günden bu yana velayet ile mal paylaşımı davalarıyla gündemden düşmeyen ikilinin çocukları, babaları Brad Pitt ile olan bağlarını tamamen koparma noktasına geldi. Çiftin evlat edindiği çocuklarından Zahara ve Maddox, soyadlarından 'Pitt' ibaresini yasal olarak çıkarmak adına resmi gazete ilanı yayımladı.

YASAL ZORUNLULUK NEDENİYLE GAZETEYE İLAN VERDİLER

ABD'nin California eyaleti yasalarına göre, yasal olarak isim veya soyadı değişikliği yapmak isteyen kişilerin, mahkeme tarihlerinden önce dört hafta boyunca yerel bir gazetede bu taleplerini içeren resmi bir belge yayımlatmaları zorunluluk taşıyor. Bu doğrultuda hareket eden Zahara ve Maddox, Los Angeles Daily Journal gazetesine yasal dilekçelerini ilan olarak verdi.

Haziran ve temmuz aylarında yayımlanan ilanlarda, Zahara Marley Jolie-Pitt'in adının "Zahara Marley Jolie", Maddox Chivan Jolie-Pitt'in adının ise "Maddox Chivan Jolie" olarak değiştirilmesi için mahkemeye başvurulduğu alenen ilan edildi. Soyadı değişikliği için Zahara'nın duruşması 28 Eylül'de, Maddox'un duruşması ise 14 Eylül'de görülecek.

DİĞER KARDEŞLER DE 'PİTT' SOYADINI BIRAKMIŞTI

Aile içindeki soyadı krizi yalnızca Maddox ve Zahara ile sınırlı değil. Çiftin diğer çocukları Shiloh ve Vivienne de daha önce Pitt soyadını kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl 18 yaşına giren Shiloh, yasal olarak adını "Shiloh Jolie" yapmak adına mahkemeye başvurmuş; avukatı Peter Levine ise bu kararın acı verici olayların ardından alınmış bağımsız bir karar olduğunu belirtmişti. Mayıs 2024'te ise bir Broadway müzikalinin broşüründe yer alan Vivienne'in soyadının sadece "Jolie" olarak yazılması dikkat çekmişti.

UÇAKTAKİ KAVGA DÖNÜM NOKTASI OLDU

2005 yılında "Bay ve Bayan Smith" filminin setinde başlayan aşklarını 2014 yılında evlilikle taçlandıran Jolie ve Pitt çiftinin ilişkisi, 2016 yılında özel bir uçakta yaşanan fiziksel tartışma iddialarının ardından son bulmuştu. Jolie, Pitt'in uçakta alkollü olduğunu ve çocuklara yönelik fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek boşanma davası açmış, Pitt ise bu iddiaları reddetmişti.