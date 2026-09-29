Brad Pitt ve Angelina Jolie cephesinde soyadı krizi büyüyor: Zahara da yasal olarak Pitt soyadını bıraktı

Hollywood dünyasının en çok konuşulan boşanma süreçlerinden birine imza atan Angelina Jolie ve Brad Pitt çiftinin çocukları, babalarıyla olan soyadı bağlarını yasal olarak koparmaya devam ediyor.

Çiftin 21 yaşındaki kızı Zahara Marley Jolie-Pitt'in başvurusu üzerine Los Angeles Yüksek Mahkemesi kararı verdi. Mahkemeden çıkan karar metninde, "İsim değişikliği talebi kabul edilmiştir" denilerek, davacının adının resmen "Zahara Marley Jolie" olarak değiştirildiği ilan edildi.

BABASININ SOYADINI BIRAKAN ÜÇÜNCÜ ÇOCUK OLDU

2024 yılında 20 yaşındaki Shiloh ve ardından 25 yaşındaki Maddox'un mahkemeye başvurarak Pitt soyadını bırakmasının ardından Zahara, yasal süreci tamamlayan üçüncü çocuk oldu.





Zahara, geçtiğimiz mayıs ayında Atlanta'daki Spelman Koleji'nden mezun olurken de Pitt soyadını kullanmayarak adını Zahara Marley Jolie olarak tanıtmıştı. Resmi süreç kapsamında haziran ve temmuz aylarında Los Angeles Daily Journal'da isim değişikliği ilanları yayımlanmıştı.

BİR DİĞER KARDEŞİN DAVA TARİHİ NETLEŞTİ

Jolie ve Pitt'in ikiz çocuklarından Vivienne de gazeteye verdiği resmi ilanla Pitt soyadından vazgeçtiğini duyurmuştu. Vivienne'in soyadı değişikliğine ilişkin mahkeme duruşmasının 2 Kasım'da görüleceği öğrenildi.

2005 yılında başlayan birlikteliklerini 2014 yılında nikah masasına taşıyan Jolie ve Pitt çifti, Eylül 2016'da ayrılık kararı almış, boşanma davaları ise Aralık 2024'te resmiyete kavuşmuştu. Çiftin evlat edinme ve biyolojik yollarla sahip olduğu altı çocuğu bulunuyor.