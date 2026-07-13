Brad Pitt ve Ines de Ramon ilişkisi belgelendi: Sosyal medyada ilk fotoğraf geldi

Hollywood’un en çok konuşulan aktörlerinden Brad Pitt ile mücevher tasarımcısı Ines de Ramon’un uzun süredir merak uyandıran birlikteliği, sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraflarla yeni bir boyut kazandı. 2022 yılından bu yana birlikte olduklarına dair iddialar ortaya atılan ancak kameralardan uzak kalmaya özen gösteren çift, yapılan bu son paylaşımla ilişkilerini bir anlamda resmileştirmiş oldu.

SİYAH ELBİSELERLE UYUMLU ŞIKLIK

62 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Brad Pitt ile 33 yaşındaki Ines de Ramon'un yan yana yer aldığı bu özel kareyi, ünlülerin saç tasarımcısı Laurie Zanoletti Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Fotoğrafta, ikilinin birbirleriyle uyum içinde siyah kıyafetler tercih ettikleri ve oldukça neşeli oldukları görüldü. Sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gören ve yoğun beğeni toplayan fotoğraf, çiftin hayranları tarafından da memnuniyetle karşılandı.

TAYLOR SWİFT'İN YILDIZLAR GEÇİDİ DÜĞÜNÜNE KATILDILAR

İlişki iddialarını güçlendiren bir diğer detay ise Ines de Ramon'un hamlesi oldu. Ramon, saç tasarımcısı Zanoletti'nin bu paylaşımını kendi Instagram hesabında bir kırmızı kalp emojisi ekleyerek "Hikaye" (Story) bölümüne taşıdı. Ancak başarılı tasarımcının bu fotoğrafı kalıcı olarak kendi profil sayfasında (feed) paylaşmaması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı.

İkilinin bu dikkat çekici pozları verdikten hemen sonra pop müziğin dünyaca ünlü yıldızı Taylor Swift'in düğün törenine davetli olarak katıldıkları öğrenildi. Yılın en şaşalı ve görkemli düğünlerinden biri olarak kabul edilen bu özel etkinliğe sinema ve müzik dünyasından Steven Spielberg, Tom Hanks, Sacha Baron Cohen, Hugh Grant, Reese Witherspoon, Graham Norton, Ethan Hawke, Ed Sheeran, Cindy Crawford, Suki Waterhouse ve Emma Stone gibi pek çok ikonik isim katılım gösterdi.