Bruce Campbell hastalığını açıkladı: Doktorlar 5 yıl ömür biçti

"Evil Dead" serisinden Marvel Sinematik Evreni yapımlarına kadar uzanan kariyeriyle tanınan aktör Bruce Campbell, sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Tedavi edilemeyen 4. evre kansere yakalandığını belirten 68 yaşındaki oyuncu, doktorların kendisine yaklaşık 5 yıl ömür biçtiğini ifade etti.

"İŞ HAYATI VE TEDAVİ DENGESİNİ KURMAK ZOR"

Sağlık mücadelesi nedeniyle mesleki temposunu düşürmek zorunda kaldığını vurgulayan Campbell, ikonikleştiği "Evil Dead" serisine de artık geri dönmeyeceğini kesinleştirdi. İptal edilen organizasyonlar nedeniyle takipçilerinden özür dileyen usta oyuncu, "Bu yaz iptal etmek zorunda kaldığım etkinlikler oldu. Tedavi ihtiyaçları ile mesleki yükümlülükler her zaman örtüşmüyor. Planım yaz boyunca iyileşip sonbaharda yeni filmim 'Ernie ve Emma' ile turneye çıkmak" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNÜMDE KISITLI BİR ZAMAN VAR"

Hastalık sürecinin getirdiği zorluklara değinen Campbell, "Bu kanser girdabı çok büyük. Aynı hastalığa sahip odak gruplarından uzak durmayı tercih ediyorum. Önümde aşağı yukarı 5 yıllık bir zaman kaldığını biliyorum" ifadelerini kullandı