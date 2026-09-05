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Burak Yörük ile Tuana Yılmaz dünyaevine girdi: Düğün fotoğraflarını paylaştılar

Burak Yörük ile Tuana Yılmaz dünyaevine girdi: Düğün fotoğraflarını paylaştılar

5.09.2026 09:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Burak Yörük ile Tuana Yılmaz dünyaevine girdi: Düğün fotoğraflarını paylaştılar

'Taşacak Bu Deniz' dizisinde Oruç Furtuna karakterini canlandıran oyuncu Burak Yörük, uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Tuana Yılmaz ile evlendi. Geçtiğimiz ağustos ayından bu yana konuşulan evlilik iddiaları, çiftin düğün törenine ait görüntüleri sosyal medyada paylaşmasıyla kesinlik kazandı.

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Taşacak Bu Deniz' dizisindeki Oruç Furtuna rolüyle tanınan oyuncu Burak Yörük, şarkıcı Tuana Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Uzun süredir devam eden birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, mutlu haberlerini sosyal medya hesaplarından verdiler.


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SADE BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Aile fertleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen özel nikah töreninde çift, hayatlarının en anlamlı gününü sevdikleriyle paylaştı. Geçtiğimiz ağustos ayında Tuana Yılmaz'ın resmi evraklarında "Yörük" soyadını kullanması evlilik iddialarını gündeme getirmiş, ancak taraflar konuya ilişkin sessizliklerini korumuştu.


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Sessiz sedasız kıyılan nikahın ardından çifte ait düğün görüntülerinin paylaşılmasıyla söz konusu iddialar resmiyet kazanmış oldu.

GELİNLİK TERCİHİ SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

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Düğün törenine ait karelerin yayımlanmasıyla birlikte Tuana Yılmaz'ın gelinlik tercihi de takipçilerinin ilgisini çekti. Yılmaz'ın tören için tercih ettiği A kesim formunda, kare yaka detaylı ve sade tasarımlı gelinlik, sosyal medya kullanıcılarından yoğun beğeni topladı.

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