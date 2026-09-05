Burak Yörük ile Tuana Yılmaz dünyaevine girdi: Düğün fotoğraflarını paylaştılar

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan 'Taşacak Bu Deniz' dizisindeki Oruç Furtuna rolüyle tanınan oyuncu Burak Yörük, şarkıcı Tuana Yılmaz ile hayatını birleştirdi. Uzun süredir devam eden birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çift, mutlu haberlerini sosyal medya hesaplarından verdiler.







SADE BİR TÖRENLE DÜNYAEVİNE GİRDİLER

Aile fertleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen özel nikah töreninde çift, hayatlarının en anlamlı gününü sevdikleriyle paylaştı. Geçtiğimiz ağustos ayında Tuana Yılmaz'ın resmi evraklarında "Yörük" soyadını kullanması evlilik iddialarını gündeme getirmiş, ancak taraflar konuya ilişkin sessizliklerini korumuştu.







Sessiz sedasız kıyılan nikahın ardından çifte ait düğün görüntülerinin paylaşılmasıyla söz konusu iddialar resmiyet kazanmış oldu.

GELİNLİK TERCİHİ SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI



Düğün törenine ait karelerin yayımlanmasıyla birlikte Tuana Yılmaz'ın gelinlik tercihi de takipçilerinin ilgisini çekti. Yılmaz'ın tören için tercih ettiği A kesim formunda, kare yaka detaylı ve sade tasarımlı gelinlik, sosyal medya kullanıcılarından yoğun beğeni topladı.