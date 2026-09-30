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Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra imaj değişikliği: Yıllardır kullandığı uzun saçlarına veda etti

Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra imaj değişikliği: Yıllardır kullandığı uzun saçlarına veda etti

30.09.2026 11:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra imaj değişikliği: Yıllardır kullandığı uzun saçlarına veda etti

Sunucu Burcu Esmersoy, yıllardır uzun olarak kullandığı saçlarını kestirerek görünümünde belirgin bir değişikliğe gitti. Her yıl doğum günü haftasında saç modelini değiştirdiğini belirten Esmersoy, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Sosyal medya paylaşımları ve başarılı sunuculuğuyla tanınan Burcu Esmersoy, uzun yıllardır kullandığı imajına veda etti.

Doğum günü haftasında geleneksel hale getirdiği imaj değişikliğini bu yıl da sürdüren Esmersoy, saçlarını kestirerek yenilediği tarzını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

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'HER SENE DOĞUM GÜNÜ HAFTAMDA KESTİRİRİM'

Görünümündeki bu dikkat çeken değişimi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, saçlarını kestirmesinin arkasındaki nedeni ve hislerini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik."

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Yıllardır uzun saç stiliyle özdeşleşen Burcu Esmersoy'un yeni paylaşımı ve saç boyundaki radikal değişim, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

İlgili Konular: #Burcu Esmersoy

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