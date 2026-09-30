Burcu Esmersoy'dan yıllar sonra imaj değişikliği: Yıllardır kullandığı uzun saçlarına veda etti

Sosyal medya paylaşımları ve başarılı sunuculuğuyla tanınan Burcu Esmersoy, uzun yıllardır kullandığı imajına veda etti.

Doğum günü haftasında geleneksel hale getirdiği imaj değişikliğini bu yıl da sürdüren Esmersoy, saçlarını kestirerek yenilediği tarzını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.





Görünümündeki bu dikkat çeken değişimi kişisel sosyal medya hesabından paylaşan ünlü sunucu, saçlarını kestirmesinin arkasındaki nedeni ve hislerini açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Her sene doğum günü haftamda saçımı kestiririm biliyorsunuz... Ama bu kez gerçekten çok severek, çok beğenerek bu boya geldik."