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Bütün yıl çalıştı, 5 filmde oynadı… Anne Hathaway’den hamilelik sözleri: ‘Beni gereğinden fazla övmeyin’

Bütün yıl çalıştı, 5 filmde oynadı… Anne Hathaway’den hamilelik sözleri: ‘Beni gereğinden fazla övmeyin’

8.10.2026 09:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Bütün yıl çalıştı, 5 filmde oynadı… Anne Hathaway’den hamilelik sözleri: ‘Beni gereğinden fazla övmeyin’

43 yaşındaki oyuncu Anne Hathaway, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanırken 2026’da beş filmde birden rol aldı. Yoğun çalışma temposu nedeniyle övgülerin gündeme getirilmesi üzerine Hathaway, “Beni gereğinden fazla övmeyin” diyerek hamile kadınların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.
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Hollywood’un en tanınan oyuncularından Anne Hathaway, üçüncü çocuğunu dünyaya getirmeye hazırlanırken yoğun çalışma temposuyla dikkat çekiyor. 43 yaşındaki oyuncu, 2026 boyunca beş farklı filmde rol aldı ve projelerinin tanıtım çalışmaları için de dünyanın farklı noktalarındaki galalara katıldı.

İki çocuk annesi Hathaway, üçüncü hamileliğini yaz aylarında duyurmuştu. Ünlü oyuncu, hamileliğinin ilk dönemlerinde bazı filmlerinin çekimlerinde yer alırken ilerleyen aylarda da yapımlarının tanıtım çalışmalarını sürdürdü.

Hathaway'in 2026'daki yoğun sinema maratonunda “Mother Mary”, “The Devil Wears Prada 2”, “The Odyssey” ve “The End of Oak Street” filmlerinin yanı sıra son olarak “Verity” yer aldı.

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‘BENİ GEREĞİNDEN FAZLA ÖVMEYİN’

“Verity”nin vizyona girmesiyle birlikte oyuncunun bu yılki yoğun çalışma programı da sona ermiş oldu. Doğumuna kısa süre kalan Hathaway'in bir süre dinlenerek üçüncü bebeğini beklemesi bekleniyor.

Ancak oyuncunun yoğun çalışma temposu, son günlerde verdiği bir röportajda yeniden gündeme geldi. Associated Press'e konuşan Hathaway, hamileyken çalışmaya devam ettiği için kendisine yöneltilen övgüleri geri çevirdi.

Hathaway, kendisinin gereğinden fazla övülmemesi gerektiğini belirterek, “Hem evde hem de iş yerinde, bu sabah manikür yaptırmamış pek çok hamile kadın var” ifadelerini kullandı.

Oyuncu, işini yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve çalışma hayatında önemli bir destek gördüğünü belirterek, kendisinden çok daha zor koşullarda yaşayan kadınların bulunduğunu söyledi.

 

 OYUNCULUK KARİYERİNE DEVAM EDECEK 

Üçüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Hathaway'in sinema kariyerine ise ara vermesi beklenmiyor. Oyuncunun, doğumunun ardından kısa bir molayla birlikte Tom Cruise ile “Days of Thunder” devam filminde bir araya gelmesi planlanıyor.

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