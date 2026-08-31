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Can Yılmaz'dan kardeşine yönelik nefret söylemlerine tepki: 'Sevmemek başka, ölümünü istemek başka'

Can Yılmaz'dan kardeşine yönelik nefret söylemlerine tepki: 'Sevmemek başka, ölümünü istemek başka'

31.08.2026 09:30:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Can Yılmaz'dan kardeşine yönelik nefret söylemlerine tepki: 'Sevmemek başka, ölümünü istemek başka'

Kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, kardeşinin sağlık durumu üzerinden sosyal medyada yapılan nefret söylemlerine sert tepki gösterdi. Bir insanı sevmemek ile ölümünü istemek arasında büyük bir fark olduğunu belirten Yılmaz, nefret dilinin ulaştığı boyutun ürkütücü olduğunu vurguladı.

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Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından hastanedeki tedavisi süren ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz, sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Yılmaz, gelen destek mesajlarına teşekkür ederken, kardeşinin sağlık durumu üzerinden yürütülen nefret söylemlerine tepki gösterdi.

"KEŞKE ÖLSEYDİ" YORUMLARINA YANIT

Sosyal platformlarda paylaşılan "Keşke ölseydi", "Niye kurtardınız?" ve "Tüh yine ölmedi" şeklindeki olumsuz mesajlara değinen Can Yılmaz, eleştiri ile bir insanın ölümünü dilemenin aynı şey olmadığını ifade etti. Kimsenin Cem Yılmaz'ı sevme mecburiyeti bulunmadığını belirten Yılmaz, nefret dilinin ve merhametsizliğin geldiği noktayı eleştirdi.

"ÖLÜMÜN TARTIŞMA MALZEMESİ OLMASI ÜRKÜTÜCÜ"

Can Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Senden hoşlanmıyorum ile keşke ölseydin arasında fikir farkı değil, insanlıkla ilgili ciddi bir mesafe var. Üstelik mesele sadece Cem değil; bugün o, yarın sevmediğiniz başka biri. Ölümün bu kadar sıradan bir tartışma malzemesi haline gelmesi ürkütücü. Birini sevmemek çok insani, ancak ölmesini istemek değil."

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