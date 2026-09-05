Cannes ödüllü ünlü yönetmen Tony Gatlif hayatını kaybetti: Sanat dünyasını yasa boğan veda

Roman kültürü ve müziğini konu alan filmleriyle dünya sinemasında derin izler bırakan Fransız yönetmen Tony Gatlif, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Ailesi tarafından yapılan açıklamada, usta yönetmenin Fransa'nın Arles kentinde tarihi bir film projesi üzerinde çalıştığı sırada geçirdiği sağlık sorunu nedeniyle çarşamba günü hayatını kaybettiği bildirildi.

Ailesi, acı haberin ardından yönetmene Roman dilinde "İyi yolculuklar" anlamına gelen "Latcho Drom" sözleriyle veda etti.

CANNES ÖDÜLLÜ YÖNETMEN: TONY GATLİF KİMDİR?

1948 yılında Cezayir'de Michel Dahmani adıyla dünyaya gelen Gatlif, Berberi ve Roman kökenli bir aileden geliyordu. Cezayir Bağımsızlık Savaşı döneminde, 1960 yılında Fransa'ya taşınan usta sanatçı, sinema kariyeri boyunca 20'den fazla filme imza attı.

Özellikle Roman kültürünün kimliğini, müziğini ve yaşam tarzını odağına alan yapımlarıyla uluslararası alanda büyük prestij kazanan Gatlif'in öne çıkan başarıları şöyle:

Latcho Drom (1993): Cannes Film Festivali'nde Belirli Bir Bakış Ödülü'nü kazandı.

Gadjo Dilo (1997): Locarno Film Festivali'nde Gümüş Leopar ve César Ödülleri'nde En İyi Özgün Müzik ödüllerine layık görüldü.

Exils (2004): Başrolünde Romain Duris'in yer aldığı filmle Cannes Film Festivali'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu.

Sinema tarihine iz bırakan eserleriyle tanınan Tony Gatlif'in vefatı, uluslararası sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılandı.