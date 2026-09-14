Catherine Zeta-Jones'tan 26 yıllık evliliğin sırrı: 'Eğer öyle olsaydı asla uzun sürmezdi'

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Catherine Zeta-Jones (56) ile Michael Douglas (81), 26 yıllık evliliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 30 yıl önce tanışan ve iki çocuk sahibi olan çift, geçmişte yaşadıkları sağlık sorunları ve kısa süreli ayrılığa rağmen ilişkilerini sürdürmeyi başardı.

The Sunday Times Culture'a röportaj veren Galli oyuncu Catherine Zeta-Jones, birçok Hollywood evliliğinin kısa sürede sonlandığı bir ortamda kendi ilişkilerinin nasıl uzun ömürlü olduğunu anlattı.

"SABAH UYANIP 'KAHVALTIDA NE İSTERSİN?' DEMEKTEN ÇOK DAHA İYİ"

Evliliğin uzun sürmesindeki en önemli etkenin "çalışmak ve ayrı zaman geçirmek" olduğunu belirten Zeta-Jones, kendi iş tempolarına odaklanmalarının ilişkiyi dinç tuttuğunu ifade etti. Zeta-Jones, "Michael, 'Şu işi yap, harika!' diyor. Sonra da uçakla gelip beni görebiliyor. Sabah uyanıp 'Kahvaltıda ne istersin canım?' demekten çok daha iyi. Eğer öyle olsaydı evliliğimiz asla uzun sürmezdi diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Çift, 2013 yılında Douglas'a gırtlak kanseri, Zeta-Jones'a ise bipolar bozukluk teşhisi konulduğu çalkantılı dönemde kısa bir ayrılık yaşamış, ancak kısa süre sonra yeniden bir araya gelmişti.

Yaklaşık 60 yıllık kariyerinin ardından 2022'de oyunculuğa ara veren Michael Douglas'ın aksine Catherine Zeta-Jones, son dönemde "Wednesday" dizisindeki Morticia rolüyle yakaladığı başarının ardından "Kill Jackie" projesiyle çalışma hayatını sürdürüyor.