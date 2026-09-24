Catherine Zeta-Jones’tan 'torpilli çocuk' tepkisi: 'Avantajlı değiller, kendilerini kanıtlamaları gerekiyor'

Bir dönemin en popüler yapımlarında rol alan Oscar ödüllü oyuncu Catherine Zeta-Jones, oyunculuk kariyerine adım atan çocuklarına yönelik "torpilli" (nepo baby) eleştirilerine sert yanıt verdi. BBC Radio 4 programına konuk olan 56 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, çocuklarının sektörde ebeveynlerinden dolayı ayrıcalıklı konumda olmadığını ifade etti.

Efsanevi aktör Kirk Douglas'ın oğlu Michael Douglas ile evli olan Zeta-Jones'un bu evlilikten Dylan (26) ve Carys (23) adında iki çocuğu bulunuyor. Çocuklarının aile mesleğini seçmesinin ardından "torpilli bebek" kavramıyla hedef alınmasını "korkunç" olarak nitelendiren ünlü oyuncu, sektörler arasındaki çifte standartlara dikkat çekti.

"AVUKAT YA DA DOKTOR ÇOCUKLARINA BU ETİKET YAPIŞTIRILMIYOR"

Eğlence sektöründeki çocukların üzerindeki baskının haksız olduğunu savunan Zeta-Jones, "Eğer bu başka bir sektör olsaydı, ister finans, ister iş dünyası olsun, ister avukatlık olsun ya da cerrah doktor arkadaşlarımın çocuklarının bu sektöre girdiğini biliyorum ve onlara böyle bir etiket yapıştırılmıyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

Ayrıca gençlerin sürekli bir gözetim ve dijital mükemmellik baskısı altında kaldığını vurgulayan Galli yıldız, yeni bir etiketle damgalanmalarının talihsiz bir durum olduğunu ifade etti.







"TAM BİR TORPİL ÇOCUĞUYLA EVLİYİM"

Eşi Michael Douglas’ın da Hollywood efsanesi Kirk Douglas’ın oğlu olduğunu hatırlatan Zeta-Jones, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bence daha da önemlisi, tam bir torpil çocuğuyla evliyim. Kocam Kirk Douglas'ın oğlu, Spartacus'un oğlu. Ve kendi başına oldukça başarılı oldu. Sunucunun 'ünlü çocuklarının diğer oyunculardan daha avantajlı olduğu' yönündeki sorusuna ise net bir dille karşı çıkan başarılı aktris, 'Hayır, tam tersi. Her şeyden önce, kendilerini kanıtlamak için çok şeyleri var' diyerek çocuklarının önünde aşmaları gereken daha büyük engeller bulunduğunu savundu."

Michael Douglas da daha önce yaptığı bir açıklamada ebeveynlerin çocuklarına destek olmasının son derece doğal olduğunu savunarak, her meslek grubunda babaların çocuklarına rehberlik ettiğini dile getirmişti.