Celine Dion'dan duygusal dönüş: Paris'te korumasının desteğiyle hayranlarını selamladı

Geçirdiği ağır sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, beş haftalık konser serisi kapsamında Fransa'nın başkenti Paris'te müzikseverlerle buluştu. 2023 yılında 'Courage' adlı dünya turnesini sağlık gerekçeleriyle iptal etmek zorunda kalan usta sanatçı, 6 yıl sonra ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşıyor.

Paris'teki otelinin önünde kendisini bekleyen kalabalık hayran grubunu selamlamak için aracına binmeden önce duran Dion, gösterilen yoğun sevgi gösterisine el sallayarak, kalp işareti yapıp öpücük göndererek karşılık verdi.





KORUMASINDAN DİKKAT ÇEKEN DESTEK

58 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının hayranlarını selamladığı sırada dikkat çekici bir an yaşandı. Dion'un ayakta durduğu esnada, hayranlarının görüş alanının dışında kalarak çömelen korumasının, destek vermek amacıyla elini sanatçının sırtına koyduğu görüldü. Sağlık durumuna rağmen moralinin yüksek olduğu gözlenen Dion, hayranlarının koro halinde şarkılarını söylemesi üzerine duygusal anlar yaşadı.

"BUNU YAŞAM SEBEBİM YAPMAYA KARAR VERDİM"

Aralık 2022'de kas sertliğine ve ağrılı spazmlara yol açan, tedavisi bulunmayan nadir bir nörolojik hastalık olan 'Katı Kişi Sendromu' teşhisi konulduğunu duyuran Dion, hastalığın en ağır döneminde yürüme ve şarkı söyleme yetisini kaybetme noktasına gelmişti.





Paris konserinin açılış gecesinde sahnede gözyaşlarına hakim olamayan Dion, yaşadığı süreci şu sözlerle aktardı:

"Ağlamayacağıma dair kendime söz vermiştim. Yol engebeliydi ve beklenenden uzun sürdü ancak pes etmedim. Sahneye geri döneceğime söz vermiştim ve işte buradayım. Bu hastalıkla her gün yaşamayı kabullendim ve bunu yaşam sebebim yapmaya karar verdim."

YOĞUN REHABİLİTASYON PROGRAMI UYGULANDI

Yeniden sahnelere dönebilmek için kapsamlı bir tedavi sürecinden geçen usta sanatçı; yeni ilaç tedavilerinin yanı sıra fizik tedavi, ses terapisi ve immünoterapi gördü. Dion'un, kas gücünü koruyabilmek ve performans sergileyebilmek amacıyla haftada üç kez pilates, iki kez ise bale ve barre egzersizleri yaptığı öğrenildi.