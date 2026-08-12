Ceren Karakoç 'Kızılcık Şerbeti' kadrosundan ayrıldı: 'Vedamızın böyle olacağını düşünmemiştim'

Ekranların sevilen dizisi "Kızılcık Şerbeti"nde dört sezondur Nursema karakterini canlandıran oyuncu Ceren Karakoç, kadrodan ayrıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden veda mesajı yayımlayan usta oyuncu, hem karakterine hem de kendisini yalnız bırakmayan izleyicilere teşekkür etti.

Karakoç’un veda mesajında yer alan "Nursema’yla vedamızın böyle olacağını hiç düşünmemiştim" ifadesi, ayrılığın kendisi için de sürpriz bir gelişme olduğu şeklinde yorumlandı.

"PLANLADIĞIMIZ VEDALARI DEĞİL, BİZİM İÇİN SEÇİLMİŞ VEDALARI GETİRİYOR"

Dört sezon boyunca projenin bir parçası olmanın kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu ifade eden Karakoç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bazen hayat, planladığımız vedaları değil, bizim için seçilmiş vedaları getiriyor. Bana her zaman hissettirdiğiniz o kocaman sevgi kalıyor. Bana kattıkların için teşekkürler Nursema... Şimdilik hoşça kalın, yeni hikayelerde buluşmak dileğiyle."

Nursema karakterini benimseyen, eleştiren ve destekleyen tüm izleyicilere teşekkür eden başarılı oyuncu, hikâyenin güzel taraflarını her zaman kalbinde taşıyacağını belirtti.

DİZİDE PEŞ PEŞE AYRILIKLAR YAŞANIYOR

Ceren Karakoç’un diziden ayrılması, "Kızılcık Şerbeti" cephesinde yaşanan son gelişme oldu. Geçtiğimiz günlerde yürütülen adli bir soruşturma kapsamında test sonucu pozitif çıkan oyuncu Feyza Civelek’in de dizideki serüveninin sona ermesinin ardından, Karakoç'un vedasıyla birlikte yapımda peş peşe ayrılıklar yaşanmış oldu.