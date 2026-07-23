Chadwick Boseman'ın ölümünden altı yıl sonra miras kavgası: Aile eşine dava açtı

Kolon kanseriyle mücadelesini 2020 yılında 43 yaşındayken kaybeden dünyaca ünlü oyuncu Chadwick Boseman'ın mirası etrafındaki sular durulmuyor. Vasiyet bırakmadan yaşamını yitiren aktörün vefatından altı yıl sonra ailesi, merhum oyuncunun eşi Taylor Simone Ledward'a karşı hukuki süreç başlattı.

Boseman'ın iki erkek kardeşi Derrick ve Kevin Boseman, ebeveynleri Leroy ve Carolyn Boseman adına Los Angeles'ta mahkemeye başvurdu. Aile, mahkemeden Ledward'ın terekedeki yöneticilik görevinden alınmasını ve varlıkların yasal paylara göre dağıtılmasını talep etti.

"DÖRT YILDIR MİRASI DAĞITMADI" İDDİASI

Dava dilekçesinde, mahkeme tarafından belirlenen yasal sürece göre mal varlığının yüzde 50'sini alan Ledward'ın, kalan yüzde 50'lik payı anne ve babaya eşit oranlarda (yüzde 25'er) dağıtması gerektiği hatırlatıldı. Ailenin avukatları, Ledward'ın aradan geçen sürede 3,8 milyon dolardan fazla olan mal varlığını dağıtmadığını ve tereke üzerinde tek taraflı kontrol kurduğunu öne sürdü.

FİKRİ MÜLKİYET VE ŞEFFAFLIK TARTIŞMASI

Mahkeme belgelerinde ayrıca Ledward'ın; telif hakları, imaj hakları, gayrimenkuller ve daha önce açıklanmamış banka hesapları gibi varlıklar konusunda aileye karşı şeffaf davranmadığı iddia edildi. Kardeşler, aktörün fikri mülkiyet haklarının Ledward tarafından yönetilen 'Chadwick Boseman, Inc.' şirketi üzerinden ticari gelire dönüştürüldüğünü ve bu hakların tüm mirasçılara ait olduğunu savunuyor.