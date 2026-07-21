Charlize Theron’dan rol arkadaşı Matt Damon’a sitemli övgü: 'Ona garip garip bakıyordum'

Sinema dünyasında büyük ses getiren ve gişe rekorları kıran "The Odyssey" filminin oyuncu kadrosu, yapım sürecine dair merak edilenleri paylaşmaya devam ediyor. Christopher Nolan imzalı yapımda Matt Damon’ın canlandırdığı Yunan kralı Odysseus karakterinin partnerine hayat veren Güney Afrikalı ünlü oyuncu Charlize Theron, rol arkadaşının fiziksel dönüşümüne dikkat çekti.

50 yaşındaki Theron, 55 yaşındaki Damon'ın role hazırlık aşamasında sergilediği disipline ve geliştirdiği kaslı fiziğe duyduğu hayranlığı gizlemedi.

"HARİKA GÖRÜNÜYORDU, ONA GARİP GARİP BAKIYORDUM"

Verdiği yeni röportajda Matt Damon'ın set ortamındaki formuna değinen Charlize Theron, esprili bir dille şu ifadeleri kullandı:

"Onu o takım elbise olmadan da gördüm. İnanılmaz, gerçekten inanılmazdı. Ona garip garip bakıyordum, hatta poposuna bakıyordum. Bunu yapmamalıydım, bu yanlıştı ama harika görünüyordu."

ROLÜ İÇİN 14 KİLO VERDİ

Dört kız babası olan ve Luciana Barroso ile mutlu bir evlilik sürdüren Matt Damon, The Odyssey filmindeki kral rolü için ciddi bir hazırlık kampına girdi. Proje kapsamında 90 kilodan 76 kiloya kadar düşen ünlü aktör, sıkı bir diyet ve yoğun vücut geliştirme antrenmanları uyguladı.

Daha önce verdiği bir röportajda role hazırlık sürecini anlatan Damon, "Burada asıl önemli olan gerçekten çok formda olmak. Bu da beslenme düzeninizi değiştirmek, yani genel olarak yaşam tarzınızı baştan aşağı yenilemek anlamına geliyor" sözleriyle geçirdiği değişimin arka planını aktarmıştı.