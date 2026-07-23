Cher haklı bulunduğu telif davasını kazandı ama 1 milyon dolarlık faturadan kaçamadı

Gerçek isimleriyle "Sonny & Cher" ikilisi olarak müzik dünyasında iz bırakan ve 1964-1975 yılları arasında evli kalan Cher ile merhum müzisyen Sonny Bono’nun mirası üzerindeki hukuk mücadelesi karara bağlandı. Cher'in, eski eşinin 1986'da evlendiği ve 1998'deki ölümcül kayak kazasına kadar evli kaldığı Mary Bono'ya karşı açtığı dava sonuçlandı.

Ekim 2021'de mahkemeye başvuran Grammy ödüllü sanatçı; 'I Got You Babe' ve 'The Beat Goes On' gibi unutulmaz şarkılardan elde edilen yayın gelirleri ile telif haklarının yarısının 1978'deki boşanma anlaşması gereğince kendisine ödenmesi gerektiğini savunmuştu. Mary Bono’nun Telif Hakkı Yasası’na dayanarak bu hakları sona erdirmeye çalıştığını iddia eden Cher, Mayıs 2024’te davayı kazanarak ödenmemiş telifler karşılığında 418 bin dolardan fazla alacağa hak kazandı.

AÇTIĞI DAVAYI KAZANDI AMA MASRAFLAR ÜSTÜNE KALDI

Davayı kazanmasının ardından 80 yaşındaki ünlü şarkıcı, Ocak 2026’da süreç boyunca harcadığı 1 milyon dolarlık avukatlık masrafının karşı taraftan tahsil edilmesini talep etti. Ancak mahkeme belgelerine göre hakim, taraflar arasındaki anlaşmazlığın sözleşmelerden ziyade doğrudan telif hakkı yasasına dayanması gerekçesiyle, avukatlık ücretlerinin karşı tarafa yüklenemeyeceğini açıkladı.

Böylece davanın galibi olan Cher, kazandığı 418 bin dolara karşılık 1 milyon dolarlık avukatlık faturasını kendi cebinden ödemek zorunda kaldı.

HUKUK MÜCADELESİ TEMYİZDE DEVAM EDİYOR

Mary Bono'nun, müzik şirketiyle doğrudan anlaşarak telif gelirlerini miras yoluyla kendi üzerine aktarma girişimleri üzerine başlayan süreç henüz tamamen kapanmış değil. Mary Bono, mahkemenin Cher lehine verdiği telif haklarının yarısının ödenmesi yönündeki kararı temyize götürdü. Federal temyiz mahkemesinin başvuruyu değerlendirme süreci devam ediyor.