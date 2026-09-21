Cindy Crawford’ın acı günü: Oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber çiftinin 27 yaşındaki oğlu Presley Gerber, ABD'nin Los Angeles kentinde yaşamını yitirdi. Bir süredir rehabilitasyon merkezinde tedavi gördüğü belirtilen Gerber’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.





Açıklamada bulunan Gerber-Crawford ailesi, "Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleriyle kamuoyuna çağrıda bulundu. Presley Gerber'in kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından açıklanacağı bildirildi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Geçmişte alkollü araç kullanması nedeniyle yasal süreçlerle ve alkol bağımlılığıyla gündeme gelen Presley Gerber'in bir süredir uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gördüğü öğrenildi.





Annesinin izinden giderek modellik kariyerini sürdüren kız kardeşi Kaia Gerber, yakın zamanda verdiği bir röportajda ağabeyinin 10 yıldır bağımlılıkla mücadele ettiğini dile getirmişti. Gerber, röportajında şu ifadeleri kullanmıştı: