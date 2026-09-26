Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti: Rehabilitasyon merkezindeki ölümde şüpheler

20 Eylül'de yaşamını yitiren genç modelin ölümünün ardından, bağımlılıkla mücadele ettiği son günlerine dair detaylar netleşmeye başladı. Yılın başlarında sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda uyuşturucu bağımlılığının ardından "Kendimi yeniden bulmaya başladım" ifadelerini kullanan Gerber'in, son dönemde yeniden zorlu bir sürece girdiği öğrenildi.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDE DİKKAT ÇEKEN İHMAL ŞÜPHESİ

Edinilen bilgilere göre, son üç ayda bağımlılık sarmalı derinleşen ve sağlık durumu kötüleşen Presley Gerber, cumartesi günü Santa Monica'daki bir rehabilitasyon merkezine yatırıldı. Ancak genç model, merkeze kabul edilmesinden yalnızca saatler sonra yaşamını yitirdi.

Resmi ölüm nedeni henüz açıklanmamakla birlikte, ilk bulgular aşırı doz ihtimaline işaret ediyor. Olayın ardından en çok tartışılan konu ise kurtarılması amacıyla yatırıldığı rehabilitasyon merkezinde bu trajik olayın nasıl gerçekleştiği oldu. Gerber'in kuruma gizlice madde sokmuş olabileceği değerlendiriliyor.

"SON HAFTALARDA ÇOK ZAYIF VE DEPRESİVDİ"

Aileye yakın kaynaklar, Presley Gerber'in son zamanlarda aşırı kilo kaybettiğini, depresyonda olduğunu ve zaman zaman mantıklı konuşmakta zorlandığını aktardı. Gerber'in ölümünden önceki haftalarda oldukça bitkin göründüğü ve eski formundan uzaklaştığı ifade edildi.

Kız kardeşi Kaia Gerber gibi ebeveynlerinin izinden giderek modellik kariyerine adım atan Presley Gerber, daha önce de defalarca rehabilitasyon sürecinden geçmişti. Gerber'in, bu merkezlerin başarı oranlarını sorgulayan açıklamalarda bulunduğu da biliniyor.

AİLESİ İYİLEŞMESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA HARCADI

Cindy Crawford ve Rande Gerber çiftinin, oğullarının sağlığına kavuşabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiği ve süreci yakından takip ettiği belirtildi. Aileye yakın kaynaklar, ebeveynlerin çocuklarını hayatta tutabilmek için yoğun bir mücadele verdiğini ve tedavi süreçlerinde hiçbir desteği esirgemediklerini dile getirdi.

Olayla ilgili adli ve tıbbi incelemeler devam ediyor.