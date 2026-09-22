Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber yaşamını yitirdi: Aşırı doz uyuşturucu şüphesi

1990'lı yıllara damga vuran efsanevi model Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber'in tek oğlu olan 27 yaşındaki model Presley Gerber hayatını kaybetti. Pazar günü Santa Monica'da olay yerine "kalp durması" ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Acil yardım hattına gelen ses kayıtları ve ilk incelemeler, olayın şüpheli bir aşırı doz vakası olabileceğini ortaya çıkardı. Yetkililer, ölümle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

POLİS: CİNAYET ŞÜPHESİ BULUNMUYOR

Açıklama yapan emniyet yetkilileri, "20 Eylül 2026 tarihinde, yaklaşık saat 09.35'te Santa Monica Polis Merkezi memurları olası bir aşırı doz ihbarına yanıt verdi. Olay yerine varıldığında hayatını kaybetmiş bir yetişkin erkek bulundu. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, kişinin 27 yaşındaki Presley Gerber olduğunu tespit etti" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili incelemeyi sürdüren dedektifler, ölümün aşırı dozdan kaynaklandığı şüphesi üzerinde dururken, şu an için dosyada herhangi bir cinayet şüphesinin bulunmadığını belirtti.





BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Otopsisi tamamlanan ancak kesin ölüm nedeni henüz resmi olarak açıklanmayan Presley Gerber'in bir süredir bağımlılık tedavisi gördüğü ve rehabilitasyon sürecinde olduğu öğrenildi. Geçmişte alkollü araç kullanmaktan ceza alan ve ruh sağlığı ile bağımlılık sorunlarını açık yüreklilikle dile getiren genç model, kız kardeşi Kaia Gerber gibi annesinin izinden giderek modellik yapıyordu.

Oğullarının vefatıyla sarsılan Gerber-Crawford ailesi yaptıkları açıklamada, "Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor" ifadeleriyle kamuoyundan anlayış istedi.

Geçtiğimiz günlerde Vogue dergisine röportaj veren kız kardeşi Kaia Gerber ise ağabeyinin yaşadığı zorluklara değinerek, "Böyle bir şey bir ailede yaşandığında herkesi eşitliyor adeta. Sanırım bu yüzden kendimi 'kolay çocuk' olarak görmeye başladım ve asla yardım istemedim" sözleriyle ailece yaşadıkları zorlu süreci anlatmıştı.