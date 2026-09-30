Colleen Hoover'ın çoksatan romanından beyaz perdeye: Anne Hathaway ve Dakota Johnson 'Verity' galasında bir arada

Başrollerini Anne Hathaway ve Dakota Johnson’ın paylaştığı psikolojik gerilim türündeki "Verity" filminin New York galası gerçekleştirildi.

Çekim süreci boyunca aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu belirten ünlü oyuncular Anne Hathaway ve Dakota Johnson, galada kırmızı halı pozları verirken basın mensuplarıyla neşeli diyaloglar yaşadı. Üçüncü çocuğunu bekleyen 43 yaşındaki Hathaway, fotoğrafçıları ve rol arkadaşı Josh Hartnett’i yönlendirerek kırmızı halıdaki çekim organizasyonunu esprili bir dille üstlendi.





ROMANDAN BEYAZ PERDEYE UYARLANDI

Amerikalı yazar Colleen Hoover’ın aynı isimli ünlü romanından beyaz perdeye aktarılan yapımda Anne Hathaway, geçirdiği gizemli kaza sonrası çalışmalarına ara vermek zorunda kalan çoksatan yazar Verity Crawford karakterini canlandırıyor. Dakota Johnson ise Verity'nin yarım kalan kitap serisini tamamlamak üzere anlaşan yazar Lowen Ashleigh rolüyle izleyici karşısına çıkıyor. Josh Hartnett ise Verity'nin eşi Jeremy Crawford karakterine hayat veriyor.

Senaryosunu Nick Antosca’nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Michael Showalter’ın oturduğu "Verity", 2 Ekim tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.