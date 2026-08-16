Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evlilik sözleşmesi deşifre oldu: Ömür boyu 100 bin Euro nafaka

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo ve uzun süredir birlikte olduğu Georgina Rodriguez, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştıkları alyanslı fotoğrafla evlendiklerini duyurmuştu. Çiftin, Lizbon yakınlarındaki 40,6 milyon dolarlık malikanelerinde sadece aile yakınları ve çocuklarının katıldığı sade bir törenle hayatlarını birleştirdiği öğrenilirken, düğünden bir gün önce imzalanan evlilik sözleşmesinin detayları gün yüzüne çıktı.

MALLAR AYRI TUTULACAK: AYLIK 100 BİN EURO ÖMÜR BOYU NAFAKA

Lizbon'daki bir noter ofisinde imzalanan anlaşmaya göre, ikilinin evlilik öncesi mal varlıkları ayrı tutulacak. Anlaşmanın en dikkat çekici maddesi ise olası bir ayrılık durumuna ilişkin finansal düzenleme oldu. İki tarafın imzaladığı şartlara göre, ilişkinin sona ermesi halinde 1,2 milyar dolardan fazla serveti bulunan Ronaldo, Georgina Rodriguez'e aylık 100 bin euro tutarında ömür boyu nafaka ödeyecek. Bu düzenlemenin, Rodriguez'in finansal bağımsızlığını ve yaşam tarzını korumayı amaçladığı belirtildi.

MADRİD'DEKİ MÜLK MÜLKİYETİ RODRIGUEZ'E GEÇECEK

Sözleşme kapsamındaki bir diğer önemli detay ise gayrimenkul paylaşımı oldu. İkilinin ayrılması durumunda, Madrid'deki seçkin La Finca sitesinde yer alan ve milyonlarca dolar değerinde olan aile malikanesinin mülkiyeti otomatik olarak Rodriguez'e devredilecek.

8 YILLIK BİRLİKTELİKTEN NİKAH MASASINA

2016 yılında Madrid'deki lüks bir giyim mağazasında tanışan çift, sekiz yıllık birlikteliğin ardından evlilik kararı aldı. Evliliğin ardından da kendi soyadını kullanmaya devam edecek olan Rodriguez ile Ronaldo'nun Alana ve Bella adında iki kız çocuğu bulunuyor. Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile sözleşme imzalamasının ardından Suudi Arabistan'da yaşamını sürdüren çiftin düğün törenine ise yalnızca dört şahit katıldı.