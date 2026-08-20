Dakota Johnson'ın yeni ilişkisi de kısa sürdü: Role Model ile yollar ayrıldı

'Grinin Elli Tonu' film serisindeki rolüyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu Dakota Johnson, özel hayatında aradığı istikrarı yakalayamıyor. Uzun süredir birlikte olduğu dünyaca ünlü müzik grubu Coldplay'in solisti Chris Martin ile Haziran 2025'te sekiz yıllık ilişkisini noktalandıran 36 yaşındaki oyuncu, sonrasında sahne adı "Role Model" olan Tucker Pillsbury ile yeni bir birlikteliğe adım atmıştı. Ancak ünlü oyuncunun bu ilişkisi de kısa sürdü.

AYRILIK BİLGİSİ DOĞRULANDI

Aralık 2025'te ilk kez birlikte görüntülenmelerinden bu yana gözlerden uzak bir ilişki sürdüren 36 yaşındaki Dakota Johnson ile 29 yaşındaki Role Model'ın bir süre önce yollarını ayırdığı öğrenildi. People dergisine konuşan ve çifte yakın olan güvenilir bir kaynak ayrılık haberini doğrularken, net zamanlamaya dair bir ayrıntı paylaşmadı.

MÜZİKAL ORTAKLIK DA BİTTİ

Ayrılık kararına rağmen ikilinin profesyonel anlamdaki kesişimi müzik listelerinde başarı getirdi. Dakota Johnson, Role Model'in bu yıl müzikseverlerle buluşturduğu 'Chuck Timely & the Hourglass' albümünde vokal olarak yer almıştı. ABD Billboard 200 listesinde 10 numaraya kadar yükselme başarısı gösteren albüm sonrası Role Model, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Johnson'ın müzik yeteneğini överek, "İnanılmazdı. Sesi şarkıya mükemmel uydu" ifadelerini kullanmıştı. Birkaç ay öncesine kadar birbirlerine destek veren ikilinin sessiz sedasız yollarını ayırması hayranlarını şaşırttı.