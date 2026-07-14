Danla Bilic apar topar hastaneye mi kaldırıldı? Sağlık durumu hakkında endişelendiren iddia

Sosyal medya paylaşımları, YouTube videoları ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde adından söz ettiren ünlü fenomen Danla Bilic hakkında endişe verici bir iddia ortaya atıldı. Geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Bilic’in sağlık durumunun ağırlaştığı, acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve yeniden cerrahi bir operasyon geçireceği öne sürüldü.

EN ÇOK PİŞMANLIK DUYDUĞU İŞLEMDİ

YouTube’da yayınladığı makyaj videoları ve eğlenceli içerikleriyle Türkiye'nin en bilinen fenomenlerinden biri haline gelen Danla Bilic, geçmiş yıllarda vücuduna yaptırdığı dolgu işlemi olan “Aquafilling” nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Yaşadığı zorlu süreci takipçileriyle de paylaşan ünlü isim, geçmişte yaptığı açıklamalarda en çok pişmanlık duyduğu estetik uygulamanın Aquafilling olduğunu açıkça belirtmişti. Bilic, bu operasyonun ardından vücudunda ortaya çıkan komplikasyonları giderebilmek adına daha önce defalarca ameliyat masasına yattığını açıklamıştı.

7'NCİ KEZ AMELİYAT MASASINA YATACAĞI İDDİA EDİLDİ

Aquafilling işleminin yol açtığı enfeksiyon ve benzeri sorunlar nedeniyle bugüne kadar 6 kez ameliyat geçirdiği bilinen Danla Bilic’in, aynı rahatsızlığının nüksettiği ileri sürüldü. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve hayranlarını endişelendiren iddialara göre; ünlü fenomen sabah saatlerinde acil koduyla hastaneye yatırıldı. Durumunun bu kez daha ciddi olduğu öne sürülen Bilic'in, tedavisini yürütmek üzere şehir dışından gelecek uzman bir doktor tarafından yeniden ameliyata alınacağı iddia edildi.

HENÜZ RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Ortaya atılan bu ciddi iddiaların ardından Danla Bilic’in hayranları ve takipçileri sosyal medyada adeta seferber oldu. Kısa sürede gündem olan haberlerin ardından ünlü fenomene binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı. Konunun basına yansımasının ardından hem Danla Bilic cephesinden hem de menajerlik ajansından iddiaların doğruluğuna ya da asılsız olduğuna dair henüz resmi bir açıklama veya yalanlama gelmedi. Takipçileri, ünlü fenomenin durumuna dair iyi bir haber alabilmek için sosyal medya hesaplarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

AQUAFİLLİNG NEDİR?

Aquafilling; temel olarak yaklaşık %97-98 oranında su ve %2-3 oranında kopoliamid (sentetik bir polimer) bileşiminden oluşan, ameliyatsız göğüs, kalça şekillendirme ve asimetri düzeltme işlemlerinde kullanılan geçici/yarı kalıcı bir dolgu maddesidir.

Vücuda enjekte edildiğinde su moleküllerini bağlayarak hacim kazandıran bu hidrojel, hyaluronik asit bazlı geçici dolgulara göre çok daha uzun süre (yaklaşık 5 ila 8 yıl) kalıcılık vaat etmesi nedeniyle tercih edilmektedir. Ancak bu uzun kalıcılık süresi, beraberinde çok ciddi riskleri de getirmektedir.

UZMANLAR NEDEN UYARIYOR? AQUAFİLLİNG'İN RİSKLERİ NELERDİR?

Geçici dolgular zamanla vücut tarafından tamamen absorbe edilip güvenle yok edilirken, Aquafilling gibi sentetik içerikli hidrojeller vücuttan kolayca atılamaz. Bu durum zaman içinde şu ciddi komplikasyonlara yol açabilir:

Dokulara Sızma ve Göç Etme: Enjekte edilen jel, zamanla yer çekiminin ve kas hareketlerinin etkisiyle orijinal uygulama bölgesinden kayarak vücudun diğer bölgelerine (karın duvarına, bacaklara veya kas aralarına) göç edebilir.

Kronik Enfeksiyon ve Apse: Vücut, bu yabancı maddeyi zamanla düşman olarak algılayabilir. Bu durum, yıllar sonra bile ortaya çıkabilen, antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen inatçı enfeksiyonlara ve apselere yol açar.

Doku Hasarı ve Nekroz: Enfeksiyon ve jelin dokular arasına sızması, sağlıklı hücrelerin beslenmesini engelleyerek doku ölümlerine (nekroz) sebebiyet verebilir.

Temizlenme Zorluğu: Vücuda sızan jeli cerrahi olarak tamamen temizlemek neredeyse imkansızdır. Jel dokuların içine adeta bir sünger gibi nüfuz ettiğinden, hastalar bu maddeyi temizletebilmek için defalarca (bazen 6-7 kez) ameliyat masasına yatmak zorunda kalabilmektedir.