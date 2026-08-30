'Days of Thunder 2' geliyor: Anne Hathaway ve Tom Cruise'dan esprili duyuru

Dünyaca ünlü aktör Tom Cruise, kariyerinin unutulmaz yapımlarından biri olan ve 1990 yılında eski eşi Nicole Kidman ile tanışmasına vesile olan 'Yıldırım Günleri' (Days of Thunder) filminin devam halkası için hazırlıklara başladı. Aksiyon-spor türündeki projenin başrolünde Cruise'a ünlü aktris Anne Hathaway eşlik edecek.

DUYURU ESPRİLİ BİR VİDEOYLA YAPILDI

64 yaşındaki Tom Cruise ve 43 yaşındaki Anne Hathaway, sürpriz işbirliğini sosyal medyada yayınladıkları bir tanıtım fotoğrafı ve neşeli videoyla duyurdu. Üçüncü çocuğuna hamile olan Hathaway'in büyüyen karnının dikkat çektiği videoda ikilinin diyalogları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Cruise'un "Şimdi ne yapacağız?" sorusuna yanıt veren Hathaway, "Önce bu bebeği doğuracağım, sonra da bu filmi çekeceğiz" esprisini yaptı.





2028 YAZINDA VİZYONA GİRECEK

Ünlü yapımcı Jerry Bruckheimer ve Tommy Harper ile birlikte filmin yapımcılığını da üstlenen Tom Cruise, ikonik NASCAR pilotu Cole Trickle karakterine yeniden hayat verecek. Anne Hathaway ise yapımda bir takım sahibi ve mühendis rolünde izleyici karşısına çıkacak.

Vizyon tarihi 2 Haziran 2028 olarak açıklanan filmin ilk yapımı, yönetmen Tony Scott imzasıyla ABD gişelerinde 82,6 milyon dolar, dünya genelinde ise 157,9 milyon dolar hasılat elde etmişti.